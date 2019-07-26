Дочь убитой в Подмосковье женщины могут забрать родственники

Дочь хладнокровно убитой женщины в Подмосковье передали ее родной тете - сестре мамы. Скорее всего, девочка останется с родными, сообщила «Звезде» уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

«Состояние девочки удовлетворительное. Понятно, что ребенок пережил психологическую травму и, скорее всего, последствия будут еще долго сохраняться. С ней работают психологи», - рассказала Мишонова.

Мать девочки убил ее бывший возлюбленный на детской площадке 25 июля. Мужчина подошел к женщине, сидевшей на лавке, и нанес множество ударов ножом. От полученных ранений жертва скончалась, а убийца скрылся с места преступления. Трагедия произошла на глазах у дочери погибшей.

Подозреваемого уже задержали - на допросе в Следственном комитете он признал свою вину, заявив, что убил «свою девушку» Наталью из ревности. Мужчина согласился сотрудничать со следствием и написал чистосердечное признание.