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Монеты, цепи, кольца: из живота девушки извлекли «клад» весом 1,6 кг

Александра Арсентьева
12:25 26.07.2019
Во время операции медики извлекли из живота пациентки 69 цепей, 80 сережек, 90 монет, 11 носовых колец, восемь медальонов, четыре ключа и другие предметы.
Монеты, цепи, кольца: из живота девушки извлекли «клад» весом 1,6 кг
© Фото: Pascal Deloche, GODONG, Globallookpress

В Индии врачи обнаружили в животе у девушки ювелирные украшения и монеты на сумму 53 000 фунтов стерлингов.

Двадцатишестилетнюю Руни Хатун доставили ​​в больницу с сильными болями и рвотой. УЗИ показало, что в животе у нее находились металлические предметы. Во время операции медики извлекли из живота пациентки 69 цепей, 80 сережек, 90 монет, 11 носовых колец, восемь медальонов, четыре ключа, циферблат от часов, две серебряные монеты и пять браслетов. Большая часть предметов изготовлена из меди и латуни, некоторые предметы были золотыми. Общий вес металлических вещей составил 1,6 килограмма, сообщает британское издание Metro.

У девушки было сильное истощение. По словам врачей, в течение недели ей вводили пищу через вены, и только спустя семь дней медики рискнули провести операцию. В настоящее время доктора оценивают ее состояние, как стабильное.

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