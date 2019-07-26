Ученые доказали одну из уникальных эволюционных особенностей Байкала

Генетическая «перепись» рачков из озера Байкал показала, что внутри водоема эволюция происходит чрезвычайно быстро.

«На Байкале идет очень интенсивный эволюционный процесс, а для ряда организмов отмечен его взрывной характер с формированием "пучков видов" из сотен уникальных близкородственных групп. Так, рачки-амфиподы представлены в нем немыслимым количеством в 350 видов и подвидов, и Байкал не собирается на этом останавливаться», - рассказал представитель Иркутского государственного университета Максим Тимофеев.

Байкал возник около 30 миллионов лет назад в процессе формирования рифтового разлома на юге сегодняшней Восточной Сибири. Это означает, что озеро является древнейшим водоемом мира, который до сих пор представляет большой интерес для гидрологов и климатологов, которые изучают древний евразийский климат.

Экологов и биологов, в свою очередь, волнует флора и фауна Байкала. В нем обитают тысячи видов живых организмов, большая часть которых существует только в этом озере. Ученые давно предполагали, что их число постоянно увеличивается с очень высокой скоростью.

Тимофеев с другими учеными доказали, что это действительно так. Исследователи изучили амфиподов - рачков-бокоплавов, которые живут в Байкале, сообщается в журнале BMC Evolutionary Biology.

Эти животные представлены в девяти тысячах видов по всей Земле, причем некоторые из них обитают только в Байкале. В связи с этим ученые задумались, не начали ли популяции рачков обособляться и основывать отдельные виды. В ходе долгих исследований стало ясно, что популяции видов Eulimnogammarus verrucosus и Eulimnogammarus vittatus, живущих в разных уголках озера, отличаются друг друга на генетическом уровне на 10-13%, что говорит о том, что в ближайшее время эти рачки могут разделиться на три и два новых вида.

Данные наблюдения подтолкнули ученых к размышлению о том, что в Байкале существует много внешне похожих, но генетически разных видов. Теперь исследователи хотят узнать, сколько еще не описанных наукой новых видов обитает в одном из самых глубоких и древних озер мира.