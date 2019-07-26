Ученые рассказали о простых упражнениях для долгой жизни

Исследователи Мичиганского университета заявили, что тренировки с отягощениями могут поспособствовать долголетию.

Людям, желающим продлить годы жизни, специалисты советуют укреплять мышцы, что поможет в лечении хронических заболеваний. Для упражнений подойдет как специальный инвентарь – гири, гантели, штанга, так и собственный вес человека.

Физическая активность несколько замедлит биологические изменения, а следовательно, и увеличит продолжительность жизни, пишет Medicalxpress.