В Госдуме заявили, что россияне смогут выбирать между электронным и обычным паспортом

Граждане России, которые не захотят оформлять электронные паспорта, смогут продолжать пользоваться обычными документами. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по информационной политике Леонид Левин на пресс-конференции, которая посвящена итогам весенней сессии Госдумы.

«Что касается права выбора, безусловно, оно будет сохранено. Крайне важно для тех, кто не хочет передавать свои биометрические данные и пользоваться традиционными средствами, предоставить такую возможность. Это его конституционное право и оно будет обеспечено», - приводит слова Левина РИА Новости.

Вице-премьер Максим Акимов продемонстрировал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина Российской Федерации. Это пластиковый документ размером с банковскую карту, он будет действовать на протяжении десяти лет. На документе будут указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, а также срок действия паспорта.

В паспорте будут содержаться информация о месте проживания, ИНН, СНИЛС, номер водительского удостоверения. У электронного паспорта будет чип нового поколения с увеличенным объемом памяти и высокой степенью защиты.