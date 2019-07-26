Суд обязал СБУ провести расследование о возможном захвате власти Порошенко

По решению Шевченковского районного суда Киева СБУ обязана будет открыть уголовное дело по факту предполагаемого захвата власти в стране бывшим президентом Петром Порошенко при назначении им нескольких судей Верховного суда Украины.

Такое решение было принято в связи с жалобой на бездеятельность сотрудников СБУ, которая поступила в суд. Она была аргументирована тем, что еще 11 июня заявитель обратился в Главное следственное управление СБУ с заявлением о совершении Порошенко уголовного преступления.

В этом же заявлении речь идет о нарушении закона членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые проводили конкурсный отбор на вакантные должности судей кассационных судов в составе Верховного суда и утверждали рейтинги кандидатов, пишут «Украинские новости».