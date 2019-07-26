Дети сломали ребенку позвоночник в лагере под Хабаровском

Крупный конфликт произошел в детском лагере «Спецназ.Дети.» под Хабаровском. Там в результате драки одному из отдыхавших детей нанесли несколько серьезных травм, в том числе и повреждение позвоночника.

Сейчас ребенок находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

Травмы квалифицируются «как тяжкий вред здоровью», рассказали в СК РФ по Хабаровскому краю.

Возбуждено уголовное дело в отношении руководства детской организации.

В настоящее время лагерь закрыт, всех несовершеннолетних отправили домой.