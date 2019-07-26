В Астрахани задержаны и. о. министра финансов и экс-глава региона
Следователи задержали Расула Султанова и Виталия Шведова.
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Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и исполняющий обязанности министра финансов региона Виталий Шведов задержаны следователями.
Работа в Минфине по региону продолжает в штатном режиме. Обысков в ведомстве не проводилось, сообщает РИА Новости.
Султанов покинул должность главы правительства Астраханской области 10 июня этого года. В рамках какого уголовного дела произошло задержание, не утоняется.