СМИ: выдачу новых автомобильных госзнаков отложили на год

В России обязательный переход на автомобильные и мотоциклетные номера нового образца отложен на год, хотя ранее предполагалось, что соответствующий ГОСТ начнет свою работу 4 августа 2019 года.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», решение о продлении действия старого стандарта принято после обращений Минсельхоза и Госавтоинспекции: на складах ведомств скопилось много неиспользованных государственных знаков, которые пришлось бы утилизировать. Ожидается, что к 4 августа следующего года их запас будет исчерпан, после чего ГИБДД и другие ведомства начнут выдачу номеров нового образца.

Идея разработки номеров нового стандарта появилась в 2016 году. В качестве инициатора выступил Научно-исследовательский центр безопасности дорожного движения МВД. В прошлом году были утверждены новые типоразмеры знаков.

Для мотоциклистов будут выпускать номера уменьшенного размера: 190 на 145 миллиметров. Причиной нововведения стало то, что у мотоциклов, которые произведены за рубежом, их в России гораздо больше отечественных, слишком маленькая площадка под номер, и старый государственный знак на нее просто не помещается.

Также введут новые задние двухстрочные номера для праворульных японских машин, а также автомобилей из США и некоторых отечественных марок.