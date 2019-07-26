Совфед одобрил закон о реестре лиц, которые не имеют права усыновлять детей
В этот реестр попадут те, кто был лишен родительских прав или отстранен от опекунства или попечительства за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
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Совет Федерации РФ одобрил закон о создании в стране реестра лиц, которым нельзя быть усыновителями, опекунами и попечителями детей, которые остались без родителей.
В этот реестр попадут те, кто был лишен родительских прав или отстранен от опекунства или попечительства за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
В реестр не войдут восстановленные в родительских правах люди, которые могут быть усыновителями согласно Семейному кодексу, пишет РИА Новости.