Названы минимальные баллы для прохождения ЕГЭ

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов по ЕГЭ, набрав которые, школьники смогут получить аттестат о законченном образовании.

В 2020 году ученики учебных учреждений должны сдать русский язык как минимум на 34 балла, а математику профильного уровня - на 27 баллов.

Нижняя граница по физике, химии и биологии составляет 36 баллов, а по информатике - 40.

За экзамен по истории необходимо набрать не менее 32 баллов, по географии - 37, а по обществознанию - 42.

Минимум по литературе составляет 32 балла, а по иностранному языку - 22 балла.

Кроме того, математику базового уровня необходимо сдать как минимум на оценку «тройка» по пятибалльной шкале.