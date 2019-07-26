«Товар, который можно продать»: зачем властям Украины конфликт в Донбассе

Украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что Донбасс можно захватить по «хорватскому сценарию». Это прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, хорватский сценарий предполагает не только использование иностранных военных. Безпалько считает, что это «военная операция с уничтожением и изгнанием населения мятежного региона».

Эксперт уверен, что на Украине нет возможностей для развития в стране ситуации, подобной хорватской в 1995 году. Киев продолжает искать любые новые варианты действий в Донбассе, кроме выполнения минских соглашений.

«Все те люди, которые находятся у власти после Майдана и в результате Майдана не хотят исполнения минских соглашений», - убежден Безпалько.

По его словам, которые передает RT, важнейшую роль в развитии ситуации в Донбассе играет внешнеполитический фактор.

«Конфликтогенный потенциал Донбасса стремятся сохранить для давления на Россию. Для Украины это товар, который она может продать», - заявил эксперт.

Напомним, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил использовать в Донбассе «хорватский сценарий». То есть ввести на эту территорию иностранных военных и разоружить Народную милицию.

Операция в Хорватии прошла в августе 1995 года. За несколько дней удалось ликвидировать самопровозглашенную Республику Сербская Краина. Участие в операции приняли около 200 тысяч военных. Было убито несколько тысяч человек.