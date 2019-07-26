В Саранске мужчина открыл стрельбу по детям

В Саранске 25 июля местный житель открыл стрельбу по детям. В результате инцидента одиннадцатилетний мальчик получил травмы. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

«Как установили сотрудники полиции, за несколько минут до этого указанный мальчик вместе со своим другом прыгал по крышам гаражей, расположенных в Пролетарском районе города Саранска. Проходящий мимо мужчина сделал им замечание после чего выстрелил в сторону детей из пневматического пистолета, причинив одному из детей телесные повреждения», - рассказали в полиции.

В МВД уточнили, что мужчина попал мальчику в зуб, которого ребенок лишился.

Полицейские установили личность стрелявшего мужчины, его доставили в отделение. Подозреваемый признался в совершении противоправного деяния. В настоящее время собранные по данному делу материалы готовятся для передачи в СК.