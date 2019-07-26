Грузовик с углем ушел под землю на Кузбассе: видео

Большегруз провалился под землю на территории шахты в Кемеровской области. Инцидент произошел 25 июля. Видео с провалившимся грузовиком появилось в одной из социальных сетей.

На кадрах видно яму, образовавшуюся от провала грунта и машину, которая полностью оказалась под землей.

На сайте администрации Киселевского городского округа заявили, что водитель большегруза не пострадал.

«Автомобиль извлечен из провала. В ближайшее время образовавшаяся полость будет засыпана горной массой», - говорится в сообщении.

На территории предприятия ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» создана комиссия, которая разберется в причинах произошедшего. Будут проверены все технологические дороги предприятия.