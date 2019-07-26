Хоккеист умер после драки у бара в Тамбове

В Тамбове после драки в одном из городских кафе-баров умер 27-летний спортсмен Никита Воропаев. Инцидент произошел 15 июля.

«В приемное отделение областной больницы в тяжелом состоянии был доставлен мужчина 1992 года рождения. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа», - рассказал «Звезде» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тамбовской области Алексей Жданов.

Он рассказал, что накануне потерпевший отдыхал в кафе. Между ним и одним из посетителей произошел конфликт, переросший в драку.

После юноша направился домой, однако состояние хоккеиста со временем начало ухудшаться. Он попал в больницу.

Две недели медики боролись за жизнь спортсмена, но 25 июля он скончался.

Причиной смерти могла стать травма, полученная во время драки.

Все материалы переданы в Следственный комитет, добавили в региональном управлении МВД.