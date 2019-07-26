Опубликовано видео допроса подозреваемого в хладнокровном убийстве девушки в Раменском

Полицейские допросили мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в подмосковном Раменском. Кадры допроса публикует Следственный комитет России.

«Из ревности убил человека, свою девушку Наталью... изменяла», - рассказал мужчина.

По его словам, убийство он совершил при помощи ножа.

«Она меня оскорбила, у меня всегда нож с собой», - добавил на допросе мужчина.

Мужчина признал свою вину, сказал, что готов сотрудничать со следствием, и написал чистосердечное признание.

Двадцать пятого июля на детской площадке было найдено тело девушки с множественными ранениями. Подозреваемого обнаружили в Ногинске, куда он сбежал на арендованной машине. Сотрудники полиции уже провели обыски в квартире мужчины.