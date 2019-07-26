В «Склифе» сообщили о тяжелом состоянии Чуриковой

Состояние здоровья народной артистки СССР Инны Чуриковой все еще оценивается как тяжелое, сообщили в ‏ НИИ скорой помощи имени Склифосовского в пятницу, 26 июля.

«Состояние пока тяжелое, она находится в отделении острых эндотоксикозов. Температура вечером была 36,2, утром - 36,1», - сообщили «Звезде» в больнице.

Однако в справочной службе отметили, что улучшения в здоровье Чуриковой все же есть.

При этом ранее, по неподтвержденной информации, директор театра «Ленком» Марк Варшавер, в котором служит актриса, говорил, что Чурикова чувствует себя хорошо и скоро выпишется из больницы.

Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» 18 июля, после чего ее срочно госпитализировали.