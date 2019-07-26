ЦИК Украины завершил подсчитывать голоса на выборах в Раду
Победу одержала партия Владимира Зеленского «Слуга народа».
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ЦИК Украины обработал все электронные протоколы на выборах в Верховную раду, состоявшихся 21 июля.
По результатам голосования победила партия действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа». Она набрала 43,16% голосов.
В парламент также проходит «Оппозиционная платформа - За жизнь», набрав 13,05%. Избиратели поддержали партию Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%) и «Европейскую солидарность» бывшего главы страны Петра Порошенко (8,10%). Достаточное количество голосов набрала и партия Святослава Вакарчука «Голос» - 5,82%.
Окончательные итоги выборов ЦИК обнародует до 5 августа.