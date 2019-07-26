На футболистов «Арсенала» напали в Лондоне: видео
Группа неизвестных на скутерах преследовала автомобиль Озила, после чего набросилась на футболистов, находившихся в машине.
© Видео: ArsenalMind88, Twitter © Фото: smhjaames, Twitter
На футболистов лондонского «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинца напали в Лондоне.
Вооруженные ножами неизвестные на мопедах атаковали спортсменов, чтобы угнать автомобиль Озила. Напарник по команде вступился за немецкого хавбека и попытался разогнать злоумышленников.
Как пишет Daily Mail, инцидент случился около турецкого ресторана в Лондоне. Озил побежал внутрь заведения, чтобы позвать на помощь. Сотрудники ресторана помогли спортсменам отбиться от нападающих. Отмечается, что никто не пострадал.
Месут Озил играет за «Арсенал» с 2013 года, а Сеад Колашинац перешел в лондонский клуб в 2017 году.