На футболистов «Арсенала» напали в Лондоне: видео

На футболистов лондонского «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинца напали в Лондоне.

Вооруженные ножами неизвестные на мопедах атаковали спортсменов, чтобы угнать автомобиль Озила. Напарник по команде вступился за немецкого хавбека и попытался разогнать злоумышленников.

Как пишет Daily Mail, инцидент случился около турецкого ресторана в Лондоне. Озил побежал внутрь заведения, чтобы позвать на помощь. Сотрудники ресторана помогли спортсменам отбиться от нападающих. Отмечается, что никто не пострадал.

Месут Озил играет за «Арсенал» с 2013 года, а Сеад Колашинац перешел в лондонский клуб в 2017 году.