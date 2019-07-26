Рухнувший участок трассы М4 «Дон» в Сочи показали на видео

В Сочи 25 июля произошло частичное обрушение дорожного покрытия участка дороги А-147 Джубга - Сочи, из-за этого был ограничен въезд в Центральный район города. Мощный оползень перекрыл русло в реке Псахе, что привело к изменению направления потока и подмыву основания автодороги.

На видео запечатлен масштаб бедствия, где видно, что часть асфальта на одной из полос дороги просто рухнула, образовав огромную яму.

«Предварительно, в результате схода сели на фоне выпадения обильных осадков произошло повреждение участка дороги с разрушением части правой полосы движения протяженностью порядка 10 метров. На поврежденном участке работают оперативные и дорожные службы», - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Кроме сотрудников МЧС РФ на место прибыли местные экстренные службы. Движение на данном участке дороги регулируется ГИБДД. В результате обрушения дорожного полотна никто не пострадал.