«Эхо войны»: выставку артефактов времен Великой Отечественной организовали в Ростовской области

В Константиновске Ростовской области выставку артефактов времен Великой Отечественной войны организовали бойцы сводного поискового отряда «Донской» имени Анатолия Калинина.

В музее города бережно хранят историю страны, где все экспонаты - это «эхо войны». За два года они найдены на раскопках, в местах сражений. По крупицам музей «собрал» Вячеслав Градобоев. Поисковик не только хранит историю, но и помогает вернуть имя неизвестным героям.

«Нам удалось найти несколько именных вещей. Опасная бритва и, вот, такой перочинный нож, на котором боец написал "100 Лесник О.В.", но при поиске оказалось, что он сократил свою фамилию - Столесников. Благодаря этому смогли найти бойца, где он погиб. До этого он числился без вести пропавшим», - рассказывает Градобоев.

Нашли родных и у владельца этой полевой бритвы. Совсем недавняя находка - винт и редуктор самолета Ла-5. Как удалось установить, 3 февраля 1943 года советский истребитель был сбит немцем в воздушном бою. Летчик погиб, но поисковикам удалось узнать историю бойца.

«Был найден подшипник, на котором электрокарандашом выбит номер мотора. По номеру мотора установили 1749 фамилию летчика - Сержант Долгов Алексе Андреевич», - пояснил зам командира сводного поискового отряда Донской им. А. Калинина Максим Дуля.

То, что поднимают из-под земли, имеет не выставочный вид, но тем и ценней раритет. Это и синий от чернил блокнот с карандашом, и пуговицы. Имеются снаряды и боеприпасы, гусеница советского танка, а также румынская каска, раздавленная танком - ее пришлось реставрировать. Реанимировали и военный мотоцикл М-72. Машину собрали буквально по винтикам.

Среди экспонатов выделяется обрез охотничьего ружья времен Гражданской войны, который нашли в овраге, за хутором. Рядом с оружием лежала маленькая иконка - складень, какие носили еще в 19 веке. Останков человека не обнаружили - скорее всего, он погиб или был взят в плен.

Местные жители инициативу поддерживают и приносят в музей боевые трофеи и личные вещи времен войны. Среди них есть немецкие противогазы, полевая форма, шинель, столовые приборы. За каждым экспонатом стоит человеческая история.

Одна из самых трогательных историй связана вот с этим баяном. Его понравившейся девушке оставил боец Семен Дюрин. Свое имя он нацарапал на инструменте. Часть Семена отступала к Сталинграду, и он пообещал зайти за баяном на обратном пути, но так и не вернулся.

Во времена войны здесь были жесточайшие бои. Каждый год поисковый отряд находит и хоронит останки красноармейцев. Некоторых удается опознать по личным вещам и медалям, их передают родственникам героев, а волонтеры продолжают находить и передавать историю.