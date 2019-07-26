Похожий на конец света шторм сняли на видео в США
Очевидцы сняли на видео страшно красивую грозу в Висконсине.
© Видео: ClaireR30425209, Twitter © Фото: ClaireR30425209, Twitter
В Сети появилось видео, на котором оказался запечатлен прошедший в штате Висконсин в центральной части Соединенных Штатов шторм.
«Потрясающий шторм в Висконсине», - написал автор видео.
На кадрах виден дом с дорогой и деревья, над которыми разыгралось светопредставление с десятком вспышек молний. Небо с облаками резко окрасилось в красно-фиолетово-черные оттенки, создав угрожающую атмосферу.