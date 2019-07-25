Ученые РАН оценили возможности военного инновационного технополиса «ЭРА»

Президент Российской академии наук Александр Сергеев, а также вице-президент академии Владимир Чехонин посетили расположенный в Анапе военный инновационный технополис «ЭРА».

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России Андрей Гончаров рассказал о возможностях технополиса создавать искусственный интеллект, который может быть использован именно для военных целей, а также показал научные лаборатории.

«По ряду направлений постановка задач на самом современном уровне, но и те исследования, результаты, которые начинают получаться, тоже на рубеже современной науки», - отметил Сергеев.

Ученые заинтересовались работами специалистов в сфере медико-биологической части, а также изготовлением в лабораторных условиях деталей с использованием аддитивного производства или технологии послойного синтеза.

«Много лабораторий развернуто, мы сегодня посмотрели и лаборатории регенеративной медицины, и лаборатории клеточных технологий, и лаборатории разработки систем съема современной медицинской информации и заслушали планы относительно будущих проектов», - добавил президент РАН.

Идеи по созданию новых совместных проектов РАН с военным научным центром будут озвучены на ближайшем заседании совета технополиса в августе текущего года.