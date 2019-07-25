МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
Сейчас ведутся поиски пилота.
© Фото: mod.gov.az
Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полета и упал в Каспийское море. Сейчас ведутся поиски пилота, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
«24 июля около 22.00 по местному времени была внезапно утеряна связь с самолетом Миг-29 ВВС Азербайджана, осуществляющим плановые учебно-тренировочные полеты в ночное время, и он исчез с радаров. По предварительной версии, военный самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море», - сообщили в ведомстве.
Сейчас принимаются неотложные меры по поиску пилота. По поручению главы минобороны Азербайджана создана комиссия, которая расследует причины ЧП.