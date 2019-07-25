В ДНР доставили новую партию гумпомощи из России

В Донецк доставлен внеочередной гуманитарный конвой из России. Об этом «Звезде» сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Суммарный вес гуманитарного груза составляет более 140 тонн. В частности, в Донецк привезли необходимые медикаменты и медицинское оборудование, предназначенное для Министерства здравоохранения Республики.

Распределят гуманитарный груз на заседании Государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ДНР.