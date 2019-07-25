Фотографов с животными в Крыму предложили наказывать

Чиновники Крыма выступили против фотографов с животными. За оказание таких услуг предложили ввести уголовное преследование. Об этом сообщил руководитель Министерства курортов и туризма региона Вадим Волченко.

«Министерство курортов и туризма категорически против использования животных в коммерческих целях и активно этому противодействует во всех курортных регионах. Расцениваем это как минимум административное правонарушение и намерены требовать соблюдения закона вплоть до уголовного преследования», - цитирует его РИА Новости.

Против такой деятельности выступил и глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По его словам, отдыхающим не следует фотографироваться с животными, а борьба с такой деятельностью должна быть усилена. Контроль за этим возложен на местные власти и правоохранителей, добавил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Ранее в соцсетях появилось видео, как фотографы избивают туристов. Инцидент произошел в районе Судакской крепости. По словам очевидцев, туристам сначала навязывали услуги, а потом начинали вымогать деньги за снимок с орлом. После того, как отдыхающие не согласились платить, их избили.