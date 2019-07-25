В Свердловской области зафиксирована массовая гибель рыбы

Прокуратура Свердловской области проверяет ситуацию с массовой гибелью рыбы в реке Исеть в поселке Большой Исток.

В проверке принимают участие представители отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среди их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также специалисты других профильных ведомств, сообщается на сайте прокуратуры.

Эксперты уже изъяли образцы рыбы и пробы воды для установления причины гибели животных и принятия дальнейших решений.

Похожий инцидент произошел в одном из сел в Самарской области. Там тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги. Причины пока не установлены.