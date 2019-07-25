Ядовитые стоки «убили» реку в Тюмени

Уголовное дело завели по факту загрязнения реки Ушаковка под Тюменью. Жалобы поступили от местных жителей. По их словам, в реке исчезла рыба и водоплавающие птицы, а сама вода источает неприятный запах.

В результате проверки было выяснилось, что одно из муниципальных предприятий села Онохина, эксплуатирующее канализационные очистные сооружения, сбрасывало стоки в воду. Но их необходимая очистка не была обеспечена.

«В соответствии с экспертным заключением Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии участок реки Ушаковка длиною 2 км от места сброса сточных вод характеризуется экстремально высоким уровнем загрязнения, который является летальным (губительным) для водных биоресурсов», - сообщили в региональной прокуратуре.

Сумма ущерба, нанесенного реке, составляет 7,6 миллиона рублей.