Монтажная пена в трещинах: в ЯНАО «отремонтировали» аварийную многоэтажку

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверяет информацию о заливке трещин в подъезде многоэтажного дома в Надыме монтажной пеной во время ремонта за счет местного бюджета.

К проверке подключены специалисты службы государственного строительного надзора региона, сообщается на сайте ведомства.

Известно, что капитальный ремонт в данном доме проводится строительной компанией на основании договора, заключенного с органом местного самоуправления.

Во время проверки эксперты установят законность расходования бюджетных средств, качество проведенных работ и их соответствие проектно-сметной документации.