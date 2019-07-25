Монтажная пена в трещинах: в ЯНАО «отремонтировали» аварийную многоэтажку
Теперь прокуратура ЯНАО проверяет законность расходования бюджетных средств на ремонт многоэтажного дома.
© Видео: Работа на Север / Иван Вершинин, YouTube © Фото: Депутат окружного заксобрания Иван Вершинин, Вконтакте
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проверяет информацию о заливке трещин в подъезде многоэтажного дома в Надыме монтажной пеной во время ремонта за счет местного бюджета.
К проверке подключены специалисты службы государственного строительного надзора региона, сообщается на сайте ведомства.
Известно, что капитальный ремонт в данном доме проводится строительной компанией на основании договора, заключенного с органом местного самоуправления.
Во время проверки эксперты установят законность расходования бюджетных средств, качество проведенных работ и их соответствие проектно-сметной документации.