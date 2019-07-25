На Украине предложили расширить антироссийские санкции
Правительство Украины готово внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения о расширении санкций против РФ.
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Правительство Украины предложило расширить санкции против России. Они должны затронуть компании, связанные со строительством газопровода «Краснодарский край - Крым».
«Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым"», - говорится в сообщении украинских властей.
Всего в этот лист вошли 24 человека.
Кроме того, ограничительные меры предлагается ввести против компаний, задействованных в поставке материалов и услуг для завода оборонно-промышленного комплекса России «Фиолент».
Инициативу внедрения санкций рассмотрят на собрании СНБО.