В Хабаровском крае прошли похороны погибшей при пожаре в лагере девочки

В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 25 июля, прошли похороны девочки, которая погибла во время пожара в детском палаточном лагере «Холдоми» в поселке Солнечный Хабаровского края.

Несмотря на прохладную погоду и дождь, проводить в последний путь погибшего ребенка пришли десятки людей. Все они несли цветы и венки.

Трагедия произошла 23 июля. В этот день у девочки был день рождения - ей исполнилось 11 лет.

Напомним, в 26 палатках находились 189 детей. 20 конструкций сгорели из-за быстро распространившегося пожара. В результате ЧП пострадали 12 человек, четверо школьников погибли.

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела.