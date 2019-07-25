Врач сообщила о состоянии пострадавших в лагере «Холдоми» детей

Лагерь отдыха «Холдоми», где в результате пожара погибли четверо школьников, сегодня прекратит свою работу. Еще до полудня оттуда должны забрать всех детей.

Чтоб помочь ребятам восстановиться после трагедии, их готовится принять всероссийский детский центр «Океан» под Владивостоком. Сейчас там отдыхают школьники из затопленной Иркутской области.

Ранее в лагере побывали дети из пострадавшего от природных пожаров Забайкалья.

В Хабаровском крае продолжается трехдневный траур. Сегодня в Комсомольске и Амурске хоронят погибших детей - двух девочек 11 и 12 лет. Еще двоих - мальчика и девочку - похоронят позже.

В больницах на данный момент остаются трое пострадавших. По словам врачей, их состояние не вызывает опасений, ребят скоро выпишут.

«На сегодняшний день они наблюдаются. С ними работают психологи, специалисты нашего учреждения. Состояние детей удовлетворительное. Впоследствии они будут получать курс реабилитации в центре "Амурский"», - рассказала заместитель главврача детской краевой клинической больницы Елена Ульянова.

Пожар в палаточном лагере «Холдоми» произошел в ночь на вторник, 23 июля. Общая площадь возгорания составила около 2,5 тысяч квадратных метров. В результате трагедии погибли четверо детей. Различные травмы, в том числе ожоги и отравления угарным газом, получили 13 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержаны представитель регионального главка МЧС, владелец фирмы, которой принадлежит «Холдоми», и директор лагеря.

Известно, что турбаза работала с нарушениями. Но в администрации учреждения заявили: у надзорных органов после последней проверки претензий к палаточному городку не было.