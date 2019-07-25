Ополченец ДНР «Хантер» погиб под Донецком

Один из военнослужащих Донецкой Народной Республики Андрей Кривошеев, наиболее известный как «Хантер», погиб во время обстрела ВСУ около Авдеевской промзоны недалеко от Донецка.

О трагедии, которая произошла 22 июля, сообщил блогер Necro Mancer в Twitter.

«Кривошеев Андрей Валентинович «Хантер» (Херсонская область, 01.04.87) погиб 22.07.19 в районе Авдеевской промзоны», - написал блогер.

Кривошеев был награжден медалью «За оборону Славянска». У него остались родные в Херсонской области.