Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги под Самарой: видео

Житель села Климовка под Самарой опубликовал видео, на котором запечатлено, что тысячи мертвых рыб выбросило на берег Волги. Среди них особи самых разных пород.

Ролик был опубликован чуть более недели назад и за это время набрал около 20 тысяч просмотров.

Пользователи активно обсуждают, что стало причиной гибели существ. Кто-то предполагает, что причиной ЧП послужил выброс химикатов, другие же считают, что рыба отравилась удобрениями, которые с полей в воду смыло сильными дождями.