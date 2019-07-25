«Левушка, спаси Байкал!»: россияне атаковали Instagram Ди Каприо

Русскоговорящие пользователи Instagram атаковали в комментариях американского актера Леонардо Ди Каприо. Они просят артиста привлечь внимание общественности к экологической ситуации на озере Байкал.

«Пора прекращать политику потребителей, объявите в моду любовь к природе и планете Земля», - пишет Isdaliki.

© leonardodicaprio , Instagram

Свои публикации многие пользователи сопровождают хэштегами #спастибайкал и #байкалнаш.

Instagram-пользователи считают, что именно Ди Каприо может помочь в спасении Байкала в связи с активной деятельностью актера по защите окружающей среды, а так же потому что у него есть русские корни.

Помимо серьезных комментариев, россияне активно оставляют шуточные посты.

«Левушка, спаси Байкал!», - обращаются они к актеру.

© leonardodicaprio , Instagram

«Раз Купера не вернули, давайте хоть Байкалу поможем», - говорится в одной из публикаций.

© leonardodicaprio , Instagram

Ранее русскоязычные пользователи заполнили критикой комментарии в Instagram Леди Гаги за то, что она, по их мнению, увела Брэдли Купера у Ирины Шейк.