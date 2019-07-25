Огромные клубы пепла: бушующий вулкан Убинас показали из космоса

Спутник «Ресурс-П» сфотографировал вулкан Убинас в Перу, которые в последние дни проявляет опасную для ближайших населенных пунктов активность.

«Столб пепла, дыма и раскаленных камней из его кратера поднимается на высоту 12 километров, ветер разносит его во всех направлениях», - сообщает в Twitter Роскосмос.

Жители ближайших к вулкану поселков вынуждены использовать специальные маски для защиты дыхательных путей. Властями было принято решение об эвакуации нескольких населенных пунктов. Как сообщает агентство Andina, сегодня, 25 июля, будут эвакуированы первые 500 человек, которые живут ближе всех к Убинасу.

Президент Перу осмотрел опасный район с вертолета и поручил составить план действий на случай чрезвычайной ситуации.