Звездолет SpaceX вновь загорелся во время испытаний: видео

Испытание корабля SpaceX Starhopper вновь было отложено после того, как на первых секундах теста загорелась верхняя часть судна.

Корабль должен был взлететь на высоту 20 метров, однако при старте испытаний один из двигателей задымился и загорелся. Пожар через некоторое время удалось потушить.

Кадры ЧП публикует NASASpaceFlight.

Степень повреждения корабля оценивается как незначительная, сообщает Mirror.

При предыдущих тестах, проводившихся в середине июля, Starhopper взорвался прямо на стартовой площадке.