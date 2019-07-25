Густой туман окутал Москву и область

В Москве и Подмосковье сегодня, 25 июля, наблюдается густой туман. Жители публикуют фото и видео в социальных сетях, на которых с трудом можно различить очертания рядом стоящих домов.

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«Первый раз в жизни вижу такой туман в Москве. Явно будут жесткие пробки», - пишет пользователь elena_beagle_moscow.

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Автолюбителям необходимо быть осторожными на дорогах и соблюдать дистанцию с другими машинами.

Погодное явление уже нарушило график авиарейсов. По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в аэропорте Внуково четыре рейса задержаны, один отменен, в Домодедово - шесть задержано и четыре отменено, в Шереметьево от расписания отстают сразу 19 самолетов.

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По информации Gismeteo, в ближайшие три дня в Москве будет облачно, ожидается дождь. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +26 градусов.