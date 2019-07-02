В МЧС назвали количество госпитализированных в Иркутской области

Вследствие паводков в Иркутской области за медицинской помощью обратились более 1,2 тысячи человек. При этом почти 200 из них были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«К настоящему времени за медицинской помощью обратились 1258 человек, из них 191 был госпитализирован, в том числе 38 детей», - уточняется в заявлении.

По словам спасателей, основной диагноз у пострадавших - переохлаждение.

С 25 июня в Иркутской области прошли сильные дожди, которые привели к подтоплению более четырех тысяч домой в 48 населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что эпидемиологическая ситуация в регионе может обостриться после схода воды. На подтопленных территориях находятся скотомогильники, очистные сооружения и кладбища. Кроме того угрозу составляют трупы животных и грызуны.