Спасатели рассказали, как выбраться из леса живым

Перед походом в лес спасатели МЧС рекомендуют предупредить родственников, когда и где вы будете гулять, а также надеть яркую одежду, поскольку камуфляжную не видно среди деревьев. По словам экспертов, лучше всего выбрать ярко-голубой цвет.

Также необходимо взять с собой в лес еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон.

Заблудившимся в МЧС рекомендуют звонить в экстренные службы, двигаться в сторону рек, дорог или на другие звуки. По их словам, поезд можно услышать за 10 км, а собачий лай - за четыре километра.

Кроме того, спасатели напомнили, что перед входом в лес нужно обратить внимание на ориентиры и запомнить их. Важно знать, с какой стороны находилось солнце, в какую сторону текут реки.

Если вы будете знать, что вас ищут, пишет РИА Новости, вам следует остаться на одном месте и развести костер. Отмечается, что хорошим вариантом будет расположиться на возвышении, а также соорудить знаки, которые будет заметны с воздуха.