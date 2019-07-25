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В Хабаровском крае из-за подъема воды эвакуировали несколько сел

Василиса Морозова
05:40 25.07.2019
Проливные дожди вызвали подъем уровня небольших рек в Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районах в Хабаровском крае.
В Хабаровском крае из-за подъема воды эвакуировали несколько сел
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Жители четырех населенных пунктов в Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районах на севере Хабаровского края были эвакуированы в безопасное место, поскольку за последние сутки из-за ливней повысился уровень воды в реках Бурея, Ниман, Дубликан, Тырма, Урми и Уда.

В этих районах введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в МЧС, в поселке Алгазея Тугуро-Чумиканского района был подтоплен один жилой дом и четыре придомовые территории. В связи с чем из поселка эвакуировали 15 человек, в том числе четырех детей. В поселке Неран оказались подтопленными 11 домов, поэтому оттуда в поселок Чумикан были вывезены 11 детей.

Река Бурея вышла из берегов в Верхнебуреинском районе, три придомовые территории подтопило в дачном поселке Ургал-1. Из населенного пункта Усть-Ургал временно эвакуировали 16 человек, в том числе девять детей.

Спасатели мониторят паводковую остановку. По данным МЧС, подъем рек ожидается у села Кукан. Река Бурея продолжит подниматься, что станет причиной еще более сильного подтопления сел Усть-Ургал и Удское.

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