Психолог назвала плюсы работы летом

Ходить на работу летом, когда наступает разгар сезона отпусков, гораздо приятнее, считает психолог. В этом имеется гораздо больше плюсов, чем минусов. Один из них заключается в том, что начальство начинает меньше контролировать остающихся в офисе сотрудников и больше их ценит.

«Они оказываются вне социального контроля: ни коллеги, ни начальство особо не контролируют. И многие так и хотят: летом "перекантоваться", а в прекрасное время межсезонья - начало октября или весной - уехать, когда… цены маленькие», - цитирует психолога Ольгу Маховскую РИА Новости.

Кроме того, работа летом хороша для интровертов, так как вокруг находится меньше сотрудников. Однако следует помнить, что в это время все же лучше ограничить нагрузку, чтобы избежать эмоционального выгорания.

Также летом, по мнению специалистов, предоставляется хорошая возможность заняться любимым делом, найти новое хобби или изучить родной город.

Единственное, что самим работодателям не стоит ждать от сотрудников рвения и больших успехов в летний сезон, так как в жару, как правило, сложно сосредоточиться.