В сенате США заявили о необходимости продления СНВ-3

Соединенные Штаты должны продлить договор о стратегических вооружениях (СНВ-3), сообщил американский сенатор-демократ Крис Мерфи на посвященной глобальным ядерным угрозам конференции.

«Нам однозначно надо продлить СНВ-3. Нас подставила нынешняя администрация ради переговоров, которые, скорее всего, никогда не состоятся», - подчеркнул он.

Как уточнил Мерфи, к переговорам по СНВ администрация Дональда Трампа намерена привлечь Китай. Сенатор считает данную идею «нереалистичной и опасной», пишет РИА Новости. По его словам, у Пекина значительно меньший ядерный потенциал, чем у Вашингтона и Москвы.

Напомним, подписанный РФ и США в 2010 году СНВ-3, который закончит свое действие в 2021 году, является единственным договором, ограничивающим вооружения двух стран. Москва неоднократно заявляла, что готова обсудить продление соглашения.