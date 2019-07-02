Уборка по-русски: женщина веником отогнала белого медведя

Видео, как две уборщицы приводят в порядок вольер белых медведей в Московском зоопарке, поразило подписчиков британского таблоида Daily Mail. Они восхитились смелостью женщины, которая не растерялась, оказавшись в смертельно опасной ситуации. На кадрах, зафиксированных камерами видеонаблюдения, видно, как к женщине из-за укрытия подходит огромный белый медведь. Сотрудница, не растерявшись, выставила перед собой веник и отогнала хищника.

«В ходе инцидента, находившиеся в вольере сотрудники не пострадали. Все службы зоопарка регулярно проходят специальный инструктаж, а также тренинги по технике безопасности», - говорится в сообщении на сайте зоопарка.

Британские интернет пользователи назвали уборщицу находчивой, смелой, храброй и удивительной. При этом в Московском зоопарке не удивлены поведением уборщицы.

«Каждый сотрудник знает, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях, в частности при непосредственном контакте с животным. Благодаря этим навыкам оказавшиеся в вольере белых медведей работники, не получили никаких травм. Белая медведица Мурма, ставшая участницей происшествия, также в полном порядке», - говорится в сообщении.

В отличие от британских подписчиков, русские пользователи Сети пожалели белого медведя, который, по их мнению, испугался уборщицу.