Детский лагерь «Холдоми» будет закрыт после пожара

Палаточный лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае закроют 25 июля. О том, что работа комплекса будет приостановлена после случившегося там пожара, сообщил представитель администрации «Холдоми».

Детей должны будут передать родителям до конца дня. Кого-то родственники заберут сами, кого-то администрация по согласованию с родителями довезет до дома, пишет ТАСС.

По данным Министерства образования и науки Хабаровского края на вечер 24 июля в лагере оставалось 136 детей. Они обеспечены горячим питанием и находятся в корпусах.

Администрация «Холдоми» пообещала вернуть деньги за проданные путевки. Кроме того, решается вопрос о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавших детей.

Трагедия в хабаровском лагере произошла в ночь на 23 июля. Когда в палатках спали 189 детей, вспыхнул пожар. В результате погибли четыре ребенка. 11-летняя девочка скончалась на месте. Еще трое детей умерли в реанимации.