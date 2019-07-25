Трамп наложил вето на запрет Конгресса продавать оружие Эр-Рияду

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюции, принятые ранее Конгрессом США с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам.

Трамп выразил мнение, что законопроект, ограничивающий возможности партнеров Соединенных Штатов для производства и приобретения высокоточных боеприпасов, может продлить конфликт в Йемене.

«Вместо того, чтобы тратить время и ресурсы на такие резолюции, я призываю Конгресс направить свои усилия на поддержку нашей работы по достижению мира путем урегулирования конфликта в Йемене посредством переговоров», - говорится в сообщении президента США, опубликованном Белым домом.

Для преодоления вето американского лидера потребуется две трети голосов в каждой из палат Конгресса. Голосование назначено на 2 августа. Это третий раз, когда Дональд Трамп использовал свое право вето.

Американские законодатели пытаются блокировать продажи оружия из США на Ближний Восток из-за того, что Саудовская Аравия ввязалась в гражданскую войну с Йеменоам, а также после убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году.