Программу материнского капитала в России хотят сделать бессрочной

Первый замглавы Минтруда России Алексей Вовченко заявил, что в ведомстве намерены не просто продлить программу материнского капитала, а сделать ее бессрочной.

Однако, по его словам, изменения в закон пока не вносились.

«Мы традиционно всегда настаивали, как Минтруд, у нас были инициативы, что материнский капитал должен быть какой-то бессрочной мерой. Не только бессрочной, но и, может быть, более даже существенной», - сказал Вовченко.

Глава ведомства подчеркнул, что эта мера должна индексироваться всегда, чтобы не случалось больше трехгодовых задержек с этим, пишет РИА Новости.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы предоставления маткапитала до 2025 года.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 24 июля представил данные опроса о мерах поддержки в рамках программы материнского капитала. Россияне считают, что маткапитал является важной поддержкой семьи. Около 42% респондентов заявили, что эта программа сподвигнет на рождение ребенка.

«Около трети россиян уверены в эффективности предложенных мер и считают, что они окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране (27%)», - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что наибольшую готовность завести ребенка в случае реализации стимулирующих мер, выразили опрошенные в возрасте 25-34 лет.