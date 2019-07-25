Мертвая курица «восстала» и сбежала с тарелки: видео

Куриная грудка, лежащая на тарелке, внезапно «ожила» и сбежала с обеденного стола, испугав находящихся за ним людей.

Страшный момент с «курицей-зомби» успели снять на видео в ресторане. На кадрах видны тарелки с продуктами, на одной из которых лежат куски сырого куриного мяса. Вдруг один из сырых кусков курятины начинает двигаться, шевелить конечностями.

Курица переворачивается и падает с тарелки, а затем и со стола. Птица приземляется на пол под оглушительные крики женщины.

Пользователи Сети посмотрели ужасное видео четыре миллиона раз. Некоторые из них предположили, что мясо было «настолько свежо, что мышцы продолжали подавать сигналы».