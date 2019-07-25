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Мертвая курица «восстала» и сбежала с тарелки: видео

Василиса Морозова
03:27 25.07.2019
За две недели видеозапись с «курицей-зомби» просмотрели более четырех миллионов раз.
© Видео: Rie Prettyredbone Phillips, Facebook © Фото: Rie Prettyredbone Phillips, Facebook

Куриная грудка, лежащая на тарелке, внезапно «ожила» и сбежала с обеденного стола, испугав находящихся за ним людей.

Страшный момент с «курицей-зомби» успели снять на видео в ресторане. На кадрах видны тарелки с продуктами, на одной из которых лежат куски сырого куриного мяса. Вдруг один из сырых кусков курятины начинает двигаться, шевелить конечностями.

Курица переворачивается и падает с тарелки, а затем и со стола. Птица приземляется на пол под оглушительные крики женщины.

Пользователи Сети посмотрели ужасное видео четыре миллиона раз. Некоторые из них предположили, что мясо было «настолько свежо, что мышцы продолжали подавать сигналы».

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