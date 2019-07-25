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«Черное небо» Сибири: регионы России заволокло смогом от лесных пожаров

Василиса Морозова
03:10 25.07.2019
Прямой угрозы населенным пунктам в настоящее время нет, но во избежание возможного перехода огня основные силы работают по кромкам пожаров.
© Видео: marinazhivutskaia, kotstrem, instamaxfire, consiglierealex, katia.shamilina, mi_annete, Instagram © Фото: lions_brave, Twitter

Природные пожары бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке, в Якутии и Иркутской области, в ХМАО и на Ямале. Почти два миллиона гектаров леса - в огне. Дымом от этих пожаров затянуто небо над несколькими регионами.

«Уже который день не разобрать: небо пасмурное, или это смог, солнце не светит, повсюду дымка и запах гари», - пишет пользователь Instagram с ником Оленина.

© lazarevaliss_, Instagram

В Иркутской области площадь пожаров составила более 460 тысяч гектаров, в Якутии - 557 тысяч гектаров, в Красноярском крае - 845 тысяч гектаров. Для тушения пожаров МЧС России привлекло сотни спасателей, однако леса полыхают и в труднодоступных районах, до которых не так просто добраться.

«Солнышко, которое мы несколько дней не видим из-за дыма, принесенного из Красноярска (горят леса). А сегодня выглянуло на мгновение и пропало», - жалуется itimokhinarina.

© leona_demi, Instagram

Как отмечают спасатели, прямой угрозы населенным пунктам нет, но для избежания перехода огня на жилые дома, основные силы, брошенные на ликвидацию возгораний, работают по кромкам пожаров.

«#SOS дышать не возможно. Очень жалко людей у которых острые проблемы с легкими, у меня самой голова болит и ничего не помогает А еще больше жалко животных, которые страдают из-за лесных пожаров», - пишет anastasiahaimovskaya.

© de.amalin, Instagram

«Обычно здесь горы. Обычно отсюда видно аж до Сосновоборска... Как продует, сфотографирую для сравнения. Это наш ад», - добавляет nadyapinchuk.

© nadyapinchuk, Instagram

В Новосибирской области, Алтайском крае и Кузбассе 23 июля ввели режим «черного неба», так как смог окутал все пространство над регионами. Ветер разносит дым и гарь от лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и даже на Урале.

© black.ttk, Instagram

«Это не черно-белые фотографии, а дым лесного пожара, копоть, гарь. В соседних, Нюрбинском и Вилюйском районах, лесные пожары...Солнца нет, страшно, дымно», - сказала darija121.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга начали жаловаться на запах гари и химии.

© likemysmile, Instagram

«Вот такой смог над городом уже 5 день .... горят леса, говорят, что нецелесообразно тушить, надеюсь это решение не окончательное, и часть леса и ее жителей будут спасены», - отметила sof_ya_klimova.

© samtanik27, Instagram

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области, дымка над Сибирью сохранится еще на два-три дня, при изменении направлении ветра. 26-27 июля задымление сохранится в Красноярском крае и Иркутской области. При этом, МЧС сообщают, что в регионах не выявлено превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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