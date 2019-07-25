На севере Москвы массово гибнут коты
Жители района подозревают, что животных кто-то отравил, и уже подали заявление в полицию.
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В московском районе Аэропорт зафиксировали массовую гибель кошек: жители обнаружили около 30 мертвых бездомных животных.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, животных отравили неизвестные, подмешав им в питье лекарственный препарат. По словам москвичей, кэтхантеры орудуют уже несколько недель, пишет АГН «Москва».
После заявления в полицию проверкой инцидента занялась служба участковых инспекторов, однако решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.