На севере Москвы массово гибнут коты

В московском районе Аэропорт зафиксировали массовую гибель кошек: жители обнаружили около 30 мертвых бездомных животных.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, животных отравили неизвестные, подмешав им в питье лекарственный препарат. По словам москвичей, кэтхантеры орудуют уже несколько недель, пишет АГН «Москва».

После заявления в полицию проверкой инцидента занялась служба участковых инспекторов, однако решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.